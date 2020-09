Prima di chiudere Morata, Paratici ha chiamato Milik e Roma: “Se non sistemate tutto, cerchiamo altrove un centravanti”

Come riporta il quotidiano nazionale Il Corriere della Sera, Fabio Paratici, ds della Juventus, ieri mattina ha provato a sbloccare la situazione Milik-Roma per arrivare a prendere Dzeko dai giallorossi chiamando direttamente l’entourage del polacco e la Roma: “se non sistemate tutto, noi andiamo su un altro centravanti“, sarebbero state queste le parole del direttore sportivo.

Di nuovo, Paratici ha provato a farsi sentire nel tardo pomeriggio, ma senza aver ottenuto una risposta precisa, il dirigente ha infine chiuso per il ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Lo spagnolo sarà il nuovo attaccante della Juventus, atterrato ieri all’aeroporto torinese di Caselle, alla Roma resta Dzeko, mentre il Napoli deve cercare altrove nuovi acquirenti per il polacco.