Dossena elogia il Napoli: “Gattuso ha tante frecce per il proprio arco, su Osimhen e Fabian…”

Nel corso della trasmissione Il Sogno Nel Cuore su Radio Crc è intervenuto Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli.

L’ex esterno azzurro si è complimentato con Gattuso per il successo a Parma alla prima giornata. “La questione non è utilizzare il 4-2-3-1 a inizio partita o a gara in corso. L’importante è che Gattuso abbia a disposizione per il suo arco più frecce da utilizzare in base agli avversari da affrontare di volta in volta. A Parma ad esempio, Osimhen è entrato nella ripresa e ha spaccato la partita. Magari, se fosse entrato un altro al posto del nigeriano, non avrebbe fatto la differenza in maniera così marcata”.



“Anche Fabian Ruiz ha stoffa da vendere, d’altra parte il Napoli l’ha pagato tanto. Può crescere ancora e lo farà in Serie A, un campionato che non ha la stessa intensità e lo stesso tasso tecnico della Premier, ma che resta il torneo più formativo d’Europa. Per un giovane, misurarsi in Italia, vuol dire aprire i propri orizzonti”.



“Nonostante sia stato spesso bersagliato dalle critiche, Mario Rui si è messo a lavorare sempre con grande impegno. Si è aggrappato al traghetto Sarri, ovvero ha immagazzinato le letture di gioco derivanti dal sistema dell’ex tecnico del Napoli, e ha imparato a cavarsela in ogni situazione. Non diventerà un top in Europa, ma sarà sempre un calciatore molto utile per il Napoli”.