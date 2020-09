Milik-Roma, Gazzetta: i giallorossi chiedono il prestito biennale in caso di stop Covid

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa che dovrebbe portare a breve Arek Milik a vestire la maglia della Roma.

Tra le varie complicazioni emerse nel corso dell’affare, sembra che anche con i giallorossi ci sarebbe qualcosa da mettere a posto.

In fatto di cifre, la base dovrebbe essere 3 milioni per il prestito, 15 milioni per il riscatto obbligatorio e 7 milioni di bonus. I giallorossi hanno riformulato parti dell’offerta, con una migliorata valutazione di Meloni e Modugno, come parte della trattativa.

Ma non sarebbe finita qui, c’è da affrontare la questione Covid. Se la pandemia colpisse anche questa stagione e si sforasse oltre il 30 giugno, la Roma vorrebbe che il riscatto fosse posticipato. A tal proposito è stata valutata l’ipotesi del prestito biennale.