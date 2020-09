Ass. Borriello: “Lo stadio è l’unico posto dove si può garantire il distanziamento. Perché non dare fiducia ai tifosi?”

L’Assessore allo sport al Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha concesso una lunga intervista ai colleghi del Corriere del Mezzogiorno in cui si è anche toccato il tema della riapertura degli stadi. Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“Lo stadio, forse, è l’unico posto al mondo dove si può garantire tranquillamente il distanziamento sociale. Abbiamo sanificato diverse volte gli ambienti, effettuato lavori anche per i bagni. Perché non dare fiducia ai tifosi?

Non vedo dove nasca il problema. Ci sono i tornelli che disciplinano le entrate. Obliterando il biglietto, che è nominale, ci sono le distanze di sicurezza. Gli steward possono misurare la febbre agli spettatori e tranquillamente applicare tutti i protocolli e le disposizioni governative.

Sono sicuro che lo farebbe senza nessun problema, con organizzazione e in scioltezza. Come del resto è stato fatto con scrupolosità e rigidità nello scorso campionato prima del lockdown. Su questo non ho dubbi. Lo stadio era blindato prima e lo sarà ora, in totale sicurezza“.