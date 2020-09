Repubblica – Koulibaly può restare al Napoli: il City non si avvicina alla richiesta di ADL

Alla fine dopo tutta l’estate passate sul piede di partenza, Kalidou Koulibaly rischia seriamente di restare a Napoli. Il centrale senegalese come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, sarebbe l’oggetto dei desideri del Manchester City.

Gli inglesi però non hanno alcuna intenzione di avvicinarsi alle cifre richieste da De Laurentiis per il numero 26. Per portare il leader della difesa azzurra in Premier servono 80 milioni ed in questo periodo storico anche club come il City o il PSG, altra pretendente, faticano a raggiungere questa cifra.

La permanenza di Koulibaly cambierebbe completamente gli scenari del Napoli che andrebbe alla ricerca di giocatori in prestito per completare la squadra. Se invece dovesse arrivare la cessione, gli azzurri reinvestirebbero parte della cifra in difesa e a centrocampo.