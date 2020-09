Auriemma: “Oggi mi sono divertito, non ho visto quella noia mortale come succedeva con Ancelotti”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita vinta oggi dal Napoli contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha delle alternative straordinarie che in poche squadre in Serie A possono permettersi. Quest’anno gli azzurri possono giocarsela con Inter e Juventus e se dovesse restare Koulibaly sarà una squadra ancora più forte. Oggi abbiamo visto un gruppo unito e concreto, mi sono divertito a vedere la squadra in campo e non ho visto quella noia mortale che capitava spesso di vedere con Ancelotti”