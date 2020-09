Santamaria, l’agente svela: “Il Napoli l’ha cercato ma non ha soldi per prenderlo. Sto chiudendo col Friburgo”

Yvan Le Mee, agente di Baptiste Santamaria, giocatore dell’Angers, seguito dal Napoli, è intervenuto a Radio Marte e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti un probabile approdo del suo assistito in maglia azzurra:

“Ho parlato con il Napoli per Santamaria, ma in questo momento non hanno i soldi per prenderlo. Sono a Friburgo ed entro stasera spero di chiudere l’operazione. Ho parlato anche con il Villarreal, ma l’Angers non ha trovato l’accordo con gli spagnoli. Santamaria ora vale 15 milioni di euro, mi hanno chiamato 2-3 squadra di Serie A e lo volevano in prestito con diritto, ma l’Angers ha bisogno di cedere.

Koulibaly al Psg? Piace a Leonardo e a tutta la società. Anche contro il Marsiglia abbiamo visto che manca un leader difensivo. A queste cifre non so se riusciranno a farlo, forse potrebbero inserire qualche contropartita”.