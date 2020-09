Repubblica – Mistero Ghoulam, si complica la pista Wolverhampton: rischia di restare a Napoli

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica ha fatto il punto della situazione sui calciatori con le valigie in mano in casa Napoli. Tra questi c’è senz’altro Faouzi Ghoulam, desaparecido delle ultime stagioni azzurre. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nella scorsa stagione, Ghoulam era un ‘desaparecido’ ed il suo status non è cambiato. Gattuso gli ha dato un po’ di spazio in qualche amichevole, ma l’algerino resta ormai un corpo estraneo in casa Napoli e dovrebbe trovare una sistemazione. Il problema principale è rappresentato dal suo ingaggio, da 3,5 milioni di euro. Lo stipendio non è di certo abbordabile, soprattutto considerate le ultime stagioni del terzino azzurro. Si è complicata anche la pista Wolverhampton, in Premier League, ed il terzino ora rischia seriamente di restare a Napoli”.