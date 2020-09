Ceccarini: “Il Napoli ha sondato il terreno per Chiesa, la richiesta della Fiorentina”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato un’indiscrezione sul Napoli e Federico Chiesa in diretta ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha sondato il terreno per Federico Chiesa, senza però formulare alcuna offerta ufficiale. In condizioni normali i viola chiederebbero 70 milioni di euro, vista la situazione però devono chiedere meno. Gli azzurri non sono la prima scelta del calciatore. Chiesa aspetta la Juventus, è convinto di poter andar lì. Anche il Milan è molto interessato, ma se dovesse partire, la Juve è favorita”.