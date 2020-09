Amoruso: “Il Napoli lotterà sino alla fine per obiettivi importanti, Osimhen ha grandi potenzialità”

Stamattina, l’ex attaccante del Napoli, Nicola Amoruso, è stato ospite a Radio Crc nel corso della trasmissione Il Sogno Nel Cuore.

Sulla lotta scudetto, l’ex attaccante di Juventus, Napoli e Parma, ha sostenuto: “Anche quest’anno Juventus e Inter hanno qualcosa in più del Napoli. Tengo in grande considerazione l’Inter nella corsa scudetto, anche perché nella passata stagione è terminata a un punto dalla Juve. Il Napoli, però, lotterà sino alla fine per obiettivi importanti.“

Su Gattuso, invece, ha dichiarato: “Gattuso sta lavorando bene, non dimentichiamo che l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia. Penso che sarà un campionato equilibrato”.

Giudizio positivo sul pacchetto offensivo di mister Gattuso: “Mi piace molto come è composto il parco attaccanti del Napoli. Osimhen è un calciatore inseguito dai club di mezza Europa, secondo me, ha grandi potenzialità. Gattuso dovrà essere bravo a fargli capire che avrà bisogno di conquistare il posto lavorando sodo negli allenamenti. Non sono d’accordo con Mourinho che l’ha accusato di avere poca personalità. Un calciatore così giovane va aspettato e non criticato. Vediamo che cosa Osimhen sarà in grado di fare. Mertens è una certezza. Anche Petagna saprà farsi apprezzare. Ha qualità importanti, deve ancora migliorare in alcuni aspetti, ma darà il suo contributo in zona gol. Il Napoli avrà tanti impegni e il turnover permetterà agli azzurri di andare avanti il più possibile. Con tutte queste gare da giocare ci sarà spazio per tutti”.