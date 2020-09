Schira: “Passi in avanti per il rinnovo di Maksimovic, offerta alzata a 2.2 milioni”

Si era ipotizzata una cessione, ma in realtà la trattativa per il rinnovo di Nikola Maksimovic sta prendendo una piega positiva. Sono stati fatti passi in avanti infatti nelle ultime ore. A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di mercato, che scrive su Twitter:

“Passi avanti per il rinnovo di Nikola Maksimovic con il Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendio per prolungare il contratto. Ramadani chiede ancora di più per il suo assistito, ma parti in avvicinamento”.

Potrebbe risolversi così dunque la vicenda Maksimovic: niente Fiorentina, niente Roma. L’ipotesi paventata fin dall’inizio: il rinnovo con il Napoli.