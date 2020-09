RAI – Hysaj rinnova: guadagnerà 2.5 milioni. Maksimovic, le parti si risentiranno

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss NapolI:

“Hysaj verso il rinnovo, firmerà fino al 2025. Grande operazione di Giuffredi. Fa rinnovare ad un suo assistito, parte da 2 milioni per un ragazzo che ha giocato poco e che ora guadagnerà 2.5 milioni.

Gattuso ha spinto per la riconferma. Ramadani per Maksimovic vuole 2.8 ma si risentiranno, se il Napoli vendesse Koulibaly non perderebbe Maksimovic”.