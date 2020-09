Koulibaly telefona a De Laurentiis, Repubblica: disposto a restare con un contratto adeguato

L’edizione odierna di Repubblica rivela un retroscena circa una telefonata di Kalidou Koulibaly al Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avvenuta lo scorso martedì pomeriggio.

Il difensore del Napoli avrebbe spiegato al patron di essere disposto a rimanere in azzurro, a patto di un contratto adeguato. L’azzurro è consapevole del fatto che la sua quotazione si è abbassata, non soltanto a causa del Coronavirus ma anche a causa di un’annata non brillante.