Koulibaly-City, GdS: trattativa complicata, potrebbe restare in azzurro

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto su Koulibaly, in procinto di lasciare la maglia azzurra per approdare in Premier League al Manchester City. Secondo la Rosea la trattativa sarebbe estremamente complicata e l’addio più incerto. Non si potrebbe escludere un clamoroso capovolgimento della situazione con il difensore che rimarrebbe così a Napoli.

Koulibaly ha ancora altri tre anni di contratto ed è parte integrante del nuovo progetto tecnico. Averlo a disposizione non dispiacerebbe affatto a Gattuso.