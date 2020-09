De Maggio: “Izzo vicinissimo alla firma con la Roma, questione di ore per lo sbarco nella capitale”

Valter De Maggio, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato:

“Vi parlo di un nome che ho anticipato circa dieci giorni fa. Non potevo dire molto, non avendo conferme. Mi dicono ora che Armando Izzo sia vicinissimo alla firma con la Roma. Questione di ore per lo sbarco nella capitale”.

Un’opzione dunque da depennare per la difesa del Napoli: un interesse, tuttalpiù, mai tramutato in una reale trattativa dagli azzurri.