Il professore Giulio Tarro, virologo, ha espresso la sua opinione a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il Coronavirus, e sui comportamenti da assumere da parte dei tifosi in merito alla pandemia.

“Bisogna avere buonsenso in ogni cosa. Per gli atleti, le possibilità di contagio sono molto ridotte. Il virus se viene ben trattato ha una criticità del 5%. Si è fatto un alone che non vedo attorno al virus, non è il Maradona dei virus!”

“Riapertura degli stadi? Se vengono rispettate le distanze, gli stadi possono riaprire e i tifosi possono stare senza mascherine. La mascherina serve a chi è già infetto e all’operatore sanitario”.

“Non dimentichiamoci ciò che accadde a Giugno dopo la vittoria della Coppa Italia. La curva epidemica era alla fine, non c’era il virus e non c’è stato nessun tipo di preoccupazione.”