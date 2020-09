Ag. Fifa, D’Ippolito: “Occhio a Neves, è stato proposto al Napoli! Cavani? Ecco dove giocherà”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è stato intervistato Vincenzo D’Ippolito, ex avvocato ora procuratore, nonché esperto di mercato. Ecco quanto evidenziato da Spazio Napoli.

“Gabriel Neves? Giocatore importante. Io lo definirei a metà tra un mediano e un regista. Bisogna anche tener conto del fatto che è uruguaiano, ed ha la loro proverbiale Garra“.

“Ha avuto richieste da più di una squadra di serie A, è stato proposto anche al Napoli. Secondo me farebbe molto comodo, ha le caratteristiche giuste per far bene sia nel 4-2-3-1 e sia nel 4-3-3“.

“Cavani? Probabilmente giocherà all’Atletico Madrid, attualmente è la squadra più vicina al Matador”.