Alvino: “Petagna ruba la scena, sarà una valida alternativa! Il viaggio in Francia di Osimhen ha influito”

Dopo la vittoria per 4 a 0 del Napoli in amichevole contro il Pescara, Carlo Alvino ha scritto su Twitter dei post in merito alla prestazione del nigeriano Osimhen, risultata sotto tono, sulla quale avrebbe influito il viaggio compiuto il giorno precedente in Francia per questioni burocratiche. La scena gli è stata infatti rubata da Petagna, che all’esordio in maglia azzurra segna e fa segnare, e sembra essere una valida alternativa tattica ed un agguerrito concorrente per i compagni di reparto.

Inoltre, secondo il giornalista, l’attaccante sembra funzionare meglio in un 4-2-3-1.

Il viaggio di ieri in Francia di Osimhen per questioni burocratiche ha forse influito sulla prestazione. Così come il duro lavoro riservatogli in questi giorni da Gattuso. La stanchezza si è fatta sentire. Al momento però sembra muoversi meglio come terminale offensivo in un 4231 — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 11, 2020

Nella serata dove la curiosità era tutta per @victorosimhen9 a rubare la scena ci ha pensato @andreapetagna All’esordio in maglia azzurra segna e fa segnare. Si compiace chi lo ha voluto. Sarà una valida alternativa tattica e un agguerrito concorrente per i compagni di reparto. — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 11, 2020