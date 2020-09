GdS – Disastro Higuain, risoluzione e minusvalenza di 18 milioni per la Juventus

Come riportato dall’edizione odierna La Gazzetta dello Sport, Gonzalo Higuain è pronto a salutare la Juventus con una risoluzione del contratto che porterà nelle casse dei bianconeri una minusvalenza di 18 milioni di euro.

Arrivato dal Napoli per la modica cifra di 90 milioni di euro, l’attaccante argentino è stato scaricato dai bianconeri la stagione scorsa, dove prima ha navigato in prestito in maglia rossonera in Serie A e poi in Premier League alla corte di Sarri al Chelsea.

Lo stesso Sarri che l’ha trattenuto tra le fila bianconere all’inizio della stagione 2019/20: ma con l’esonero del tecnico toscano, Gonzalo Higuain è risultato totalmente fuori dal progetto di Andrea Pirlo e con le valige pronte.

Ne parla l’edizione odierna della rosea, in questi termini, evidenziati dalla nostra redazione:

“La Juve, ha riconosciuto all’attaccante una buonuscita su per giù del 50% dello stipendio netto (7,5) firmato dal Pipita quattro anni fa, che pesava come un macigno sui conti della società, che per lui deve ingoiare una minusvalenza pari all’ultimo anno di ammortamento del cartellino (18 milioni).

Così, il bilancio 2019-20 potrebbe avere una perdita vicina ai 90 milioni, anziché i 70 stimati. Il club, nel CdA di oggi, potrebbe effettuare una svalutazione anche per alleggerire il 2020-21″.