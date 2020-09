Rai – Ghoulam non rescinde e blocca l’acquisto di Karbownik

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha dato aggiornamenti riguardo la situazione Faouzi Ghoulam e la sua permanenza in maglia azzurra.

Secondo quanto riportato dal collega, pare non sia stato ancora trovato l’accordo per la rescissione del terzino algerino. Domenica sera, il Napoli viaggerà a Lisbona per sfidare lo Sporting e si parlerà con il suo agente, Jorge Mendes. Fin quando il Napoli non si sarà liberato di Ghoulam, non si potrà procedere all’acquisto del polacco Karbownik. Arrivare a Emerson Palmieri, invece, è praticamente impossibile: l’italo-brasiliano percepisce un ingaggio troppo alto e il suo sogno è quello di vestire la maglia dell’Inter.