UFFICIALE – Stabilite data e sede dei sorteggi di Champions ed Europa League: i dettagli

Ufficiali data e sede dei sorteggi dei gironi di Champions ed Europa League, così come la premiazione a Nyon (Svizzera) – tra l’1 ed il 2 ottobre 2020 – per i migliori giocatori e allenatori della passata stagione

Dopo una serie di colloqui con le autorità greche, la UEFA ha annunciato oggi la decisione di trasferire l’evento di apertura della prossima stagione europea per club da Atene (Grecia) a Nyon (Svizzera), l’1 e il 2 ottobre 2020. L’evento comprende i sorteggi per la fase a gironi 2020/21 della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, nonché i premi ai migliori giocatori e allenatori della stagione 2019/20.



Nonostante l’efficace gestione della pandemia COVID-19 riconosciuta a livello mondiale dalle autorità greche, tutte le parti hanno convenuto che la priorità assoluta deve rimanere la salute pubblica e che attualmente non è possibile organizzare ad Atene un evento di tale portata con ospiti internazionali, poiché violerebbe le restrizioni per la salute pubblica e i vincoli relativi agli eventi al chiuso.



Gli eventi presso la sede UEFA di Nyon – che saranno trasmessi in tutto il mondo – si svolgeranno a porte chiuse (senza rappresentanti dei club e senza la presenza della stampa, ma con vincitori di premi) – come segue:



Giovedì 1° ottobre – 18:00

Sorteggio fase a gironi UEFA Champions League 2020/21 e premi 2019/20



Venerdì 2 ottobre – 13.00

Sorteggio fase a gironi UEFA Europa League 2020/21 e premio Giocatore della Stagione della UEFA Europa League 2019/20.



La UEFA intende comunque ringraziare le autorità greche e il Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos per l’eccellente lavoro e l’impegno profuso nella pianificazione dell’evento. La UEFA non vede l’ora di tornare in Grecia per uno dei suoi futuri eventi nei prossimi anni.

