SPORTITALIA – Napoli, non solo il Genoa: l’Hellas Verona si inserisce nella corsa a Younes

Il Napoli è in trattativa col Genoa per la cessione dell’ala sinistra Amin Younes, che sembra gradire la possibile destinazione. Il club rossoblù deve solo trovare l’accordo economico col giocatore e – secondo il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà – il Napoli è addirittura disposto ad aiutare il grifone pagando in parte l’ingaggio del tedesco.



Ma l’Hellas Verona si è inserita nella trattativa, provando ad accaparrarsi il giocatore per il prossimo campionato.

La sfida di mercato è aperta, ed il Napoli valuta l’offerta più interessante.

