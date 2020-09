La Serie A ricomincia il 19 settembre, riapertura degli stadi ancora lontana: proposta dai presidenti di Serie A

Il Covid-19 ha spiazzato chiunque, anche la Lega Calcio, ancora indecisa se riaprire o meno gli stadi al pubblico, nonostante l’ufficializzazione dei nuovi calendari per la stagione 2020/2021.



Il 31 agosto, nella sede di Via Allegri a Roma, si è tenuto il Consiglio Federale della FIGC per discutere su vari punti salienti, tra cui l’ufficializzazione dei calendari nazionali per la stagione sportiva 2020/2021.

La Serie A ripartirà il prossimo 19 settembre, chiudendo il proprio ciclo il 19 maggio, mentre la Serie B ricomincerà il 26 settembre per concludersi il 7 maggio.

Il 10 luglio la Lega Calcio ha presentato un protocollo per la riapertura degli stadi fino ad un terzo della loro capienza massima, ma i casi legati al coronavirus negli ultimi giorni sono aumentati, anche fra i calciatori.

Quindi ancora oggi ci si interroga se i tifosi potranno accedere allo stadio e rivedere giocare da vicino la propria squadra del cuore in tempi ristretti rispettando le giuste norme di sicurezza.



I presidenti delle venti squadre di Serie A hanno fatto sentire la propria voce chiedendo l’imminente apertura degli impianti calcistici, visto che la maggior parte dei proventi dei club, circa il 14%, ricopre il fatturato totale.

Aurelio De Laurentiis, eclettico presidente del Napoli, ha fatto sapere dal ritiro della sua squadra a Castel di Sangro di ritenere giusta la riapertura degli stadi per il rispetto del campionato. Stesso discorso vale per altri presidenti tra cui Giulini.

Negli ultimi giorni è intervenuto anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha reputato corretta la scelta della FIGC di far ripartire i campionati nazionali ed – in aggiunta – ritiene possibile la soluzione di riaprire gli stadi ai soli abbonati, in modo da poter garantire le giuste norme di sicurezza.

La Lega Serie A sta per inoltrare al presidente della FIGC Gabriele Gravina un nuovo protocollo che servirà a chiarire le direttive per questa nuova stagione calcistica.

Le sorti a cui quest’anno andrà in contro l’intero calcio italiano sono ancora incerte, ma si spera di giungere presto ad una soluzione che sia gradita da tutti.

