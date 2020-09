Si è conclusa per 0-2 la sfida tra Svezia e Portogallo. I lusitani hanno surclassato gli avversari, in dieci dal 44′ per l’espulsione di Svensson, grazie alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo, che questa sera ha realizzato un altro record segnando il centesimo gol con la nazionale portoghese. Solo panchina però per il terzino azzurro.

