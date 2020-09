CdS – Niente Napoli per Riccardi: la Roma, oltre a Under, inserirà un altro 2001 nello scambio per Milik

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, il centravanti azzurro (ancora per poco) Arkadiusz Milik, avendo accettato la soluzione giallorossa, pare pronto ad accasarsi a Roma con l’operazione che porterebbe l’attaccante turco Cengiz Under a Napoli ma non solo: anche un 2001, ma non Alessio Riccardi. Infatti, la Roma ha voluto trattenere il suo numero 10 della primavera e girarlo in prestito al Pescara, ma ha inserito un altro suo giovane talento nella trattativa. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non Alessio Riccardi, però, che De Sanctis ha ceduto in prestito al Pescara, pagandogli quasi tutto lo stipendio da 800.000 lordi per un campionato di Serie B che possa valorizzarlo. Quando si tratterà di trovare la quadra, Roma e Napoli individueranno un altro ragazzo da inserire nella trattativa. Un nome plausibile è il terzino Devid Bouah, classe 2001 come Riccardi”.

