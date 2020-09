LIVE – Castel Di Sangro, De Laurentiis: “Juventus alla terza giornata? Anche loro incontreranno noi. La contrapposizione tra pizza napoletana e romana è una ca****a”

Cari lettori di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale del convegno “Una questione di gusto”, in diretta dal ritiro del Napoli a Castel Di Sangro. Al convegno parteciperà il presidente Aurelio De Laurentiis oltre ad alcune eccellenze del settore enogastronomico. Di seguito le dichiarazioni del presidente azzurro evidenziate dalla nostra redazione:

“Il calendario del Napoli? Mi sembra che finalmente abbiano eliminato tutte quelle problematiche che nel passato ci vedevano sempre diatribare in casa nostra. È ovvio che non abbiamo ancora le squadre con le quali competeremo a livello europeo, in Europa League, quindi non so ancora calibrare la situazione. È stato utilizzato un principio logico finalmente, ma in Italia ci vogliono 20 anni per avere un qualcosa che risponda ai principi di razionalità, è un guaio”.

“Juventus alla terza giornata? Anche loro incontreranno noi, ne parliamo sempre come se fosse un mostro sacro, ma mi sembra che nelle partite importanti, come in Coppa Italia, già un paio di volte sia andata bene al Napoli”.

“Nel 1889 la pizza diventa finalmente quella che conosciamo oggi, con il tricolore: mozzarella pomodoro e basilico. Non so per quale motivo, si crea sempre una contrapposizione tra pizza romana e napoletana: è una grande caz***a. La pizza è pizza, ognuno la fa come vuole”.

“L’agricoltura è stato un punto fermo del nostro paese, ma spesso dimenticato. La professione del contadino è estremamente elegante, devi sapere una moltitudine di cose per fare il contadino. Non baratterei mai la libertà della natura, con il fare l’impiegato in una fabbrica. La politica ha scoperto il Made in Italy solo quando c’è stato l’EXPO. Il nostro paese ha storia, turismo, arte, moda e soprattutto cibo. Il DOP, l’IGP, il DOC, sono una marea di ca****e. Se prendo i semi di un pomodoro, come il famoso cuore di bue Sorrentino, e lo pianto a Los Angeles, avrà un sapore incredibile”.

