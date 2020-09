Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Pescara inizia a fare spese in vista dell’inizio della prossima stagione.

Mirko Valdifiori è pronto ad arrivare alla corte di Massimo Oddo dove potrebbe ricoprire un ruolo da titolare in cabina di regia dei delfini.

Operazione a costo zero per i biancazzurri in quanto il centrocampista ex Napoli, SPAL e Torino, fra le altre, è attualmente svincolato.

