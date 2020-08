Atalanta, tre calciatori positivi al Coronavirus

L’Atalanta si prepara all’inizio della nuova stagione a Zingonia, dove vi è la sede del centro sportivo dei nerazzurri.

Non arrivano, però, notizie confortanti dalle news riportate sul sito ufficiale della Dea. Nel comunicato dei convocati al raduno nerazzurro, c’è anche una nota in cui è possibile leggere:

“Atalanta B.C. comunica che nei test anti-covid, eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS.”

Le società di Serie A, dunque, continuano a macinare casi di positività al tampone mentre si avanza verso l’inizio della nuova stagione e tutto lascia presagire che la stagione 2020/21 non sarà scorrevole come le precedenti.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: