Sky – Allan sta tornando a Castel di Sangro, ma solo per i saluti. Petagna arriverà martedì in Abruzzo

La notizia è stata riporta dal noto collega ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale web personale: ormai Allan è davvero prossimo all’addio. Il mediano brasiliano, dopo aver lasciato Castel di Sangro per concludere l’affare con l’Everton, dove andrà ad accasarsi, sta tornando in Abruzzo ma solo per salutare gli ormai ex compagni. Ecco quanto da segnalare:

“In casa Napoli, oggi, ci sarà anche l’arrivo di Allan – prossimo giocatore dell’Everton – a Castel di Sangro per i saluti ai compagni. Martedì invece arriverà Petagna: l’esito degli ultimi tamponi, dopo la positività al Covid-19, è stato negativo“.

