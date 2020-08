Tuttosport – Koulibaly via a settembre, il City deve prima vendere Stones

È probabile che le strade di Kalidou Koulibaly e il Napoli si divideranno ma non è ancora detta l’ultima parola. Questo perché, come riferito anche da De Laurentiis ieri in conferenza stampa, il Napoli non farà sconti a nessuno e non svenderà i suoi giocatori, tantomeno proprio il suo giocatore migliore, ovvero il senegalese. Servono almeno 70 milioni e il City deve prima cedere Stones per arrivare a quelle cifre. Così l’affare del senegalese potrebbe chiudersi a settembre, scrive Tuttosport.

