Non solo il Napoli su Vitalij Mykolenko: pressing di Inter e Roma per il giovane terzino ucraino

Il Napoli, alla ricerca di un terzino sinistro, tra i tanti profili, ha valutato anche il giovane Vitalij Mykolenko, 21 anni, in forze alla Dinamo Kiev. Il primo obiettivo resta ancora il madridista Sergio Reguilon – ancora per poco in prestito al Siviglia – ma, in ogni caso, la società azzurra valuta tanti profili, tra cui proprio quello del giovane ucraino. Terzino di spinta, con qualità offensive spiccate, che ha già fatto colpo in Serie A.

Già, sono vari i club della Serie A che lo seguono, non solo il Napoli: infatti, oltre agli azzurri, anche l’Inter ha adocchiato il ragazzo (già nei giorni scorsi è trapelato l’interesse). Ed oltre ai nerazzurri, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, anche la Roma adesso ha iniziato a seguirlo. Ora il Napoli dovrà fare attenzione, poiché con tutta probabilità si aprirà una vera e propria asta per il talento ucraino.