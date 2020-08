Meret medita sull’ipotesi di prestito: previsto un incontro tra l’entourage e il Napoli la prossima settimana

Uno dei temi più caldi in chiave mercato del Napoli è senz’altro il capitolo portieri, con un dualismo acceso tra il giovane Alex Meret e il più esperto David Ospina che è stato alimentato sempre più sotto la guida di mister Gattuso, nell’anno nuovo. Meret, promettente e possibile numero uno anche della nazionale futura, cerca spazio e vuole giocare, ma Ospina è sempre stata la prima scelta per Ringhio. Ed ecco che, dunque, Meret medita non la cessione a titolo definitivo ma almeno il prestito in un altro club di Serie A, per giocare con continuità.

È anche l’edizione odierna de La Repubblica a confermare questa voce: secondo il quotidiano, l’estremo difensore ex SPAL e Udinese accetterebbe l’ipotesi (non senza delusione) di farsi le ossa altrove e il suo entourage starebbe aspettando il via libera definitivo da parte del ds azzurro Cristiano Giuntoli per trattare con altre squadre. Meret rimane il futuro del Napoli, questo secondo il parere di tutti, ma nel frattempo ci si guarda intorno. Riferisce ancora il quotidiano, intanto, che settimana prossima è previsto un’incontro tra le due parti per discutere della possibile cessione.