Il Mattino – Non c’è l’accordo sul rinnovo, Maksimovic chiede la cessione

Come si legge sulle colonne de Il Mattino, il difensore serbo Nikola Maksimovic avrebbe chiesto la cessione. Il motivo sarebbe dovuto ad un mancato accordo per il rinnovo del contratto. La società avrebbe cambiato le cifre sul piatto per il suo prolungamento, fatto non digerito dal difensore, nonostante l’agente continui a consigliare la permanenza.

Per ora Maksimovic guadagna 1,3 milioni di euro annui e la sua richiesta andava intorno ai 2. Il Napoli però avrebbe ridimensionato l’offerta cambiando la bozza di rinnovo fatta prima del lockdown. Qui la frenata, con il giocatore indotto a chiedere la cessione. Visto che gli manca solo un anno di contratto, sarà venduto in questa sessione di mercato, salvo imprevisti. Su di lui, Roma, Fiorentina, Milan, Lazio e Everton.