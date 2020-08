Guardiola deluso: “Volevamo coprire i nostri errori, invece sono emersi i punti forti del Lione. Sterling? Non di possono commettere certi errori”

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni mandate in onda su Sky Sport al termine del match di Champions League perso con il Lione. Ecco quanto evidenziato:

“Un giorno supereremo anche lo scoglio dei quarti di finale. Per i primi 20 minuti abbiamo avuto difficoltà, poi abbiamo fatto bene. A questi livelli non puoi fare errori.

Il secondo gol? Non voglio parlare del VAR, sembra che poi mi lamenti. Abbiamo fatto un errore in un momento chiave del match mentre stavamo attaccando. La formazione iniziale? Abbiamo provato a coprire i nostri punti deboli, invece sono emersi i loro punti forte. Nei primi 20-25 minuti abbiamo faticato. Poi siamo venuti fuori noi.

L’errore di Sterling? In 59 secondi è cambiato tutto. In partite del genere sono errori cruciali, non lo puoi commettere. Siamo delusi, faremo un po’ di vacanza e poi ripartiremo. Dobbiamo ripartire e magari un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti di finale”.