TS – Attento Napoli, l’attesa di Koulibaly può far sfumare Gabriel

Il Napoli ha già un accordo verbale con il Lille per l’acquisto di Gabriel Magalhaes, prima di prelevarlo definitivamente però, De Laurentiis vorrebbe assicurarsi della cessione di Koulibaly per avere il denaro necessario per l’investimento. L’operazione per il difensore brasiliano è sui 20 milioni più 5 di bonus promessi, riporta Tuttosport, mentre il presidente azzurro vorrebbe incassare dalla vendita di Koulibaly almeno intorno agli 85 milioni, lontani ancora dai 65 che offre il City.

C’è un problema però: l’attesa sta facendo tentennare il Lille, che sta ricevendo diverse offerte per Gabriel. Infatti, i francesi hanno rifiutato un’offerta simile a quella del Napoli dall’Everton, ma in coda ci sono anche Manchester United e Arsenal, e queste potrebbe non essere rifiutate.