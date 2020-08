TS – Affare Milik-Juve, Bernardeschi può cambiare idea per non far saltare lo scambio

In casa Juventus tira aria di rivoluzione tecnica, con l’arrivo di Pirlo che sta aprendo a tante possibilità in attacco, legate soprattutto al dubbio legato alla permanenza di Dybala e Higuain al centro. Nel caso, la Juventus avrebbe individuato Arek Milik del Napoli come candidato per il posto da centravanti, ma la trattativa è bloccata a causa del “no” allo scambio da parte di Bernardeschi, che non si vuole muovere da Torino. Come rende noto Tuttosport però, il mercato è ancora lungo e Bernardeschi è un pallino di Rino Gattuso, che potrebbe fargli cambiare idea. La migliore delle soluzioni per provare a sbloccare la trattativa, il Napoli ci conta.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI