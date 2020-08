DALLA SPAGNA – Ronaldo via dalla Juve: Mendes lo ha proposto anche al Barcellona!

Guillame Balague, giornalista e opinionista della BBC, oltre che biografo di Lionel Messi e Pep Guardiola tra gli altri, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ronaldo non è stato accostato al PSG perchè i francesi stanno pensando a lui, ma per un altro motivo: Mendes ha avuto l’istruzione di trovare una nuova squadra a Cristiano Ronaldo. La Juventus vuole rinunciare al suo ingaggio, hanno offerto il giocatore ovunque, persino al Barcellona. Non so se riusciranno a liberarsene, chi pagherà una cifra del genere?”