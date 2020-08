Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha pubblicato un Tweet circa il futuro di Arek Milik. Stando a quanto dichiarato da Pedullà, infatti, in caso di addio a Dzeko, la società giallorossa potrebbe puntare proprio sull’attaccante azzurro. In cambio, il club partenopeo chiederebbe Veretout o Under.

ECCO IL TWEET:

In caso di addio a #Dzeko (#Inter e occhio alla #Juve) la #Roma andrà su #Milik, ci sono già stati i primi contatti. Milik ha accordo con la #Juve, ma sulla contropartita ancora nulla. Alla #Roma il #Napoli chiederebbe #Veretout in primis, oppure #Under — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 12, 2020