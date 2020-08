MATVIENKO NAPOLI – Oggi in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, al programma Radio Goal, ha ripreso la parola l’esperto di mercato RAI Ciro Venerato per parlare ancora sul discorso “terzino sinistro” in casa Napoli. Dopo aver confermato una corsa a tre per il ruolo tra Grimaldo del Benfica, Karbownik del Legia Varsavia e Reguilon del Real Madrid (oggi in prestito al Sevilla), ha pubblicato un nuovo nome da ultim’ora: spunta Mykola Matvienko, 24enne dello Shakhtar Donetsk. Queste le parole di Ciro Venerato:

Mykola Matvienko (24) dello Shakhtar Donetsk in azione

“Claudio Vigorelli gestisce un calciatore che ieri ha giocato con lo Shakhtar: si tratta di Mykola Matvienko (24), terzino sinistro che sa giocare molto bene anche da centrale difensivo. È stato proposto al Napoli, e lo stesso club azzurro ha fatto capire di star già seguendo il profilo“.