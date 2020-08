GRIMALDO NAPOLI – Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sul calciomercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“La situazione del terzino sinistro è questa: Reguilon è il profilo che piace a tutti, il problema è economico. Il Real Madrid non apre al prestito e chiede almeno 25 milioni, il Napoli non ha avuto contatti diretti con i Blancos ma ha parlato con l’agente, che nel frattempo ha proposto il giocatore anche alla Lazio.

Qualora sfumasse, il numero due della lista è Karbownik. Il giocatore piace molto a Giuntoli e costa relativamente poco, parliamo di circa 7 milioni di euro, quindi l’operazione non darebbe complessa.

Grimaldo Napoli, ritorno di fiamma per il terzino del Benfica

L’altra notizie è che il Napoli ha avuto contatti con Jorge Mendes per Grimaldo del Benfica, che però costa 28 milioni. Se dovessi scommettere 2 euro li punterei su Karbownik, ma è giusto dire che i colloqui con Jorge Mendes ci sono stati. Così come si è parlato con l’agente del polacco, che a sua volta dialoga con il Legia Varsavia per contro del Napoli.

Mykolenko extracomunitario, difficile l’approdo in azzurro

Mykolenko piace, è nel database del Napoli e i commenti sono positivissimi, ma c’è un grande problema: è extracomunitario e quello slot è stato già riservato a Gabriel, che verrà ufficializzato appena ci sarà la cessione di Koulibaly. L’agente del senegalese, Fali Ramadani, è a Lisbona dove ovviamente ci sono Manchester City e PSG.

Milik ha detto sì alla Juve, che però non ha l’accordo con il Napoli. Gli azzurri intanto strizzano l’occhio alla Roma, che può mettere sul piatto Under e Veretout”.