Il Torino su Hysaj, il Napoli vorrebbe tenerlo. A ferragosto ci sarà un summit per il rinnovo

Il nuovo Torino targato Giampaolo sta rivoluzionando la propria squadra partendo dalla fascia. Il primo nome del tecnico granata è quello di Elseid Hysaj del Napoli. La volontà sarebbe quella di voler tenere l’albanese e dopo ferragosto ci potrà essere un incontro per il rinnovo del contratto. A parlarne è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter:

“Torino scatenato sul mercato: in arrivo Rodriguez (Milan) a sinistra, mentre come terzino destro la prima scelta è Hysaj del Napoli, ma Gattuso e ADL puntano sull’albanese. Possibile summit dopo Ferragosto per il rinnovo. Tra i pali piace Sepe (Parma): incontro mercoledì”.

