FOTO – ESCLUSIVA SN, striscioni all’esterno dello Stadium per Sarri: “Parlavi di potere ma il portiere del palazzo non è il tuo mestiere”

“Parlavi di potere ma il portiere del palazzo non è il tuo mestiere!”. Questo recita uno striscione esposto da due tifosi del Napoli all’esterno dell’Allianz Stadium di Torino. Un messaggio chiaro per Maurizio Sarri da parte dei supporter partenopei che non hanno preso bene il suo passaggio ai bianconeri. Da allora il rapporto con i tifosi del Napoli si è incrinato e questo striscione è l’emblema della considerazioni che in città si ha dell’ex tecnico azzurro.

