Koulibaly “calcia” la caviglia di Messi: calcio di rigore per il Barcellona e botta tremenda per l’argentino

Ingenuità colossale per Kalidou Koulibaly, che nel rinviare il pallone si fa beffare da Leo Messi che lo anticipa nettamente e si prende un alcione tremendo. L’arbitro inizialmente non vede nulla e fa proseguire, poi interrompe il gioco perchè i due giocatori erano a terra. Dopo al VAR verifica l’episodio e si accorge del fallo da rigore. Messi zoppica ed evita di calciare il rigore, dagli undici metri va Luis Suarez e sigla il 3-0 per il Barcellona.

