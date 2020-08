Gattuso: “Potevamo fargli male, abbiamo regalato la partita. Ringrazio De Laurentiis che punta sui giovani”

Al termine del match Barcellona-Napoli, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Poteva finire diversamente?

Il rimpianto è tanto. Da rivedere il primo gol, però è facile parlare degli altri. Non abbiamo dato continuità alla nostra personalità. Abbiamo messo in difficoltà il Barcellona. Mi fa rabbia prendere gol sui calcio d’angolo sopratutto da questa squadra. Per diventare giocatori importanti dobbiamo avere una mentalità diversa.

Se leggi i dati, non c’è partita. Abbiamo avuto il doppio delle loro occasioni. Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi.

Setien?

Lui sa che lo seguivo, poi ci siamo sentiti. Penso che è uno degli allenatori con una metodologia di lavoro bella e buona. Siamo amici di anni, vediamo il calcio allo stesso modo.

Per tanto tempo ho sentito che il Barcellona giocava con le riserve, io oggi non le ho viste. Ringrazio il presidente che sceglie i giovani. Queste partite ci aiutano a crescere. Il rammarico più grande è che abbiamo dormito per mezz’ora. Milik è un giocatore che ti porta a crossare. Da quando è entrato abbiamo giocato sulla profondità.

Sono un pizzico deluso perchè potevamo fargli male. L’abbiamo un po’ regala la partita. Il Barcellona non sta in gran forma.

Sono sette anni che il Barcellona non andava sotto con il possesso palla: noi 53% loro 47%. Mi brucia perchè si poteva fare meglio.

Pirlo Alla Juventus? E sono c***i suoi ora!”