Ospina: “Non vogliamo andare in vacanza, abbiamo ancora del lavoro da fare! Abbiamo la personalità per passare il turno”

Il portiere del Napoli David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Abbiamo buonissime sensazioni, tutti i calciatori vorrebbero giocare questa partita. Abbiamo preparato bene la partita in settimana e vogliamo fare bene domani sera. È una situazione difficile, giocare in uno stadio vuoto è dura, specialmente una partita come questa. Noi del Napoli però abbiamo personalità, abbiamo buoni giocatori. Sappiamo chi dobbiamo affrontare, i giocatori che hanno loro. Ci aspettiamo di fare bene e possiamo superare il turno”.

“Messi? L’ho affrontato spesso, tra club e nazionale, sappiamo che giocatore è. È il migliore del mondo, devi aspettarti qualsiasi cosa da lui. Può fare tutto, quindi devi farti trovare pronto. Speriamo di fare bene e aiutare al massimo la squadra. Se non hai la fiducia di vincere, meglio non giocare le partite. Abbiamo qualità e giocatori in grado di affrontare queste partite. Possiamo passare questo turno, è una partita molto difficile ma abbiamo una squadra forte. Vacanza? Non vogliamo ancora andarci, domani ci aspetta una grande partita contro il Barcellona, abbiamo ancora del lavoro da fare”