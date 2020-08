Gattuso in conferenza: “Dopo il lockdown non si è giocato a calcio, abbiamo accumulato stress e fatica”

Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli. Il tecnico azzurro si è soffermato sul calcio che si è giocato dopo il lockdown. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il calcio non è quello che abbiamo fatto ora, bravi a far ripartire la macchina ma questo non è calcio. Abbiamo giocato 12 partite, due di Coppa Italia, non so chi ha avuto più vantaggi, noi tanto stress e tanta fatica. La fortuna nostra è aver raggiunto l’obiettivo, molte partite le abbiamo fatte con il freno a mano tirato e non mi è piaciuto. I numeri dicono che nelle 12 partite finali siamo migliorati sul possesso. So cosa voglio proporre, non mi sono mai creato il problema di essere difensivista. Da calciatore ho fatto cose importanti, con caratteristiche diverse rispetto a quello che voglio ora”.