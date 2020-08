Repubblica – Sfida tra Napoli e Lazio per Lasagna, ma il sogno biancoceleste è Cavani

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la Lazio sfida il Napoli per Kevin Lasagna come alternativa ideale a Ciro Immobile. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le possibili ipotesi sono due: la prima, più accessibile e concreta, riguarda Lasagna. Nome suggerito da Inzaghi: per caratteristiche, il capitano dell’Udinese è considerato l’alternativa ideale ad Immobile. Sull’attaccante dell’Udinese c’è forte il Napoli, con i friuliani che chiedono sui 22 milioni di euro“.

“Il secondo scenario invece prevede un notevole sforzo economico per un top player. L’ex Napoli e PSG, Cavani, è stato offerto alla Lazio ma lo stipendio di 10 milioni di euro rende la trattativa (quasi) impossibile”.