Serie A, la classifica finale: il Genoa si salva, Lecce in Serie B. Ottavo posto al Sassuolo di De Zerbi

Il campionato di Serie A è ufficialmente giunto al termine e la classifica di questa stagione si è finalmente delineata.

Nelle sfide di oggi, il Genoa ha superato il Verona per 3-0 aggiudicandosi così la salvezza. Questo ha reso inutile il risultato tra Lecce e Parma, che ha visto la perdita dei padroni di casa e conseguente retrocessione in Serie B. Il Bologna ha terminato in parità contro il Torino sull’1-1. Infine, l’Udinese ha vinto in trasferta a Sassuolo grazie ad una rete di Okaka.

La classifica finale