Sassuolo, Carnevali: “Boga? Vediamo cosa succederà. Il nostro obiettivo è mantenere la rosa attuale”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato:

BOGA-NAPOLI

“Stiamo pensando al futuro già da qualche giorno. Tante società ci fanno arrivare tante richieste per alcuni dei nostri giocatori. L’obiettivo è quello di far rimanere la rosa attuale senza fare cessioni importanti. Boga? È uno dei ragazzi che riceve richieste. È un calciatore interessante, crediamo possa avere un potenziale di crescita non indifferente. Vediamo cosa succederà”