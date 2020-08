Scintille nel finale, Gattuso furioso: “Terrone di m***a? Dimmelo in faccia!” e cerca l’assistente di Inzaghi

Come riportato da Sky Sport, al termine del match tra Napoli e Lazio, Rino Gattuso è andato a cercare un assistente di Simone Inzaghi. Secondo quanto sostenuto dal tecnico azzurro, gli avrebbe rivolto un insulto pesante: dall’audio ambientale si sente Gattuso dire: “Terrone di m***a a me? Vieni a dirmelo in faccia!”

Per risolvere la questione si sono spesi in prima persona Simone Inzaghi e il direttore sportivo della Lazio Igli Tare.